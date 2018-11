Salernitana nel sociale: stamane l'incontro tra la squadra e i ragazzi della Cooperativa Raggio di Sole

Seppur in maniera sporadica e senza una vera progettualità di fondo, il club granata - ogni tanto - si segnala per apprezzabili attività a sfondo sociale. Stamane infatti, presso il C.S. “Mary Rosy” di Pontecagnano Faiano (da quest'anno quartier generale della Salernitana) una delegazione di ragazzi della "Cooperativa Raggio di Sole" ha fatto visita alla squadra granata mentre era in corso la seduta di allenamento del mattino. Tra qualche calcio al pallone, tanta simpatia e una marea di selfie, Bocalon e compagni hanno accolto i ragazzi mostrando loro i luoghi dove ogni giorno corrono, sudano e preparano le gare ufficiali. Una giornata ricca di gioia dunque, condita da infinite sorprese.