Salernitana, riparte il campionato a porte chiuse: drappi e bandiere "al posto" dei tifosi

Ripartirà ufficialmente il 20 giugno, il campionato della Salernitana. Le misure restrittive dettate dal contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19 in questa fase non permetteranno al pubblico di tornare a riempire gli spalti dello Stadio “Arechi”. Nonostante ciò, i tifosi avranno modo di mostrare il proprio sostegno e colorare di granata il Principe degli Stadi.

L'iniziativa

A partire da lunedì 15 giugno sarà possibile acquistare presso l’Official Store di Piazza Caduti Civili di Guerra a Salerno le nuove bandiere ufficiali numerate della Salernitana al costo di 10 euro. Le bandiere acquistate saranno apposte sui sediolini dello Stadio “Arechi” in occasione delle gare interne di campionato giocate a porte chiuse. Inoltre alla riapertura al pubblico dello Stadio “Arechi” sarà possibile ritirare presso lo Store le bandiere, autografate dai calciatori. I drappi granata, colmeranno la mancanza forzata dei sostenitori granata e trasmetteranno il loro calore agli uomini di mister Ventura.