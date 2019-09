Derby Salernitana-Benevento, appello degli ultras: “Coloriamo la Curva”

Cresce l’attesa per il derby Salernitana-Benevento in programma lunedì 16 settembre, alle ore 21, presso lo stadio Arechi. In queste ore di assalto alle ricevitorie - da Benevento giungeranno non meno di 1500 tifosi e a Salerno già sono stati acquistati 5mila biglietti - si registra l’appello degli ultras della Curva Sud Siberiano che invitano i tifosi, attraverso uno striscione affisso in viaLungomare Trieste (nei pressi delle scuole Barra), a riempire di colore e passione il settore della Curva. Per questa partita la società granata ha indetto la giornata granata: pagheranno, dunque, anche gli abbonati.