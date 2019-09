Salernitana-Benevento: scatta il piano sicurezza per il derby

Metro e negozi aperti ma cavalcavia autostradali vigilati in Irpinia, duecento agenti impegnati, richiesti rinforzi ministeriali. La Questura monitora alcuni, isolati post pubblicati sui social network. Il piano sicurezza per il derby Salernitana-Benevento è già scattato.

Esodo e problemi rusolti in ricevitoria

La partita, in programma lunedì 16 settembre alle ore 21, non è considerata a rischio dal Viminale e infatti il cinema e i ristoranti che sorgono alle spalle della curva Nord - settore ospiti resteranno aperti. Entro venerdì sarà presa una decisione anche riguardo l'apertura della stazione metro allo stadio, che dovrebbe essere comunque garantita. In arrivo 1500 tifosi da Benevento. Disagi in ricevitoria per gli abbonati della Salernitana: possono acquistare il biglietto in prelazione (giornata granata, pagano tutti) entro stasera, martedì 10 settembre, ma ci sono stati intoppi legati alla lettura dell'abbonamento cartaceo. Nota stampa del club granata:" L'U.S. Salernitana 1919 comunica che sono stati risolti i problemi relativi all’emissione dei tagliandi per la gara Salernitana – Benevento per i tifosi in possesso di abbonamento".