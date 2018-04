Salernitana - Bernardini, ritorno di fiamma: pronto un triennale per il difensore

Dopo la 'promessa di matrimonio' estiva, il ripensamento del club proprio davanti all'altare e la conseguente rottura condita dal potenziale "tradimento" del calciatore (in virtù di un presunto accordo verbale col Novara per la prossima stagione), la Salernitana e Alessandro Bernardini sembrano nuovamente pronti a dirsi il fatidico si. La notizia, lanciata nella nel mare magnum del web dal sito specializzato Solosalerno.com, ha avuto una grande eco tra i social, e ha trovato conferme - sempre secondo il sito - nel pomeriggio di oggi da fonti più che attendibile. Per buona pace di tutti, il roccioso difensore originario di Dodomodossola dovrebbe sottoscrivere, a stretto giro di posta, un prolungamento di contratto che lo legherà alla Salernitana fino al 2021. Visti i freschi trascorsi però, la prudenza consiglierebbe di attendere i crismi dell'ufficialità prima di stappar le bottiglie di champagne, ma stavolta immaginare nuovi tentennamenti significherebbe scadere nel grottesco.