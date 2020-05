Matita granata al tempo del Covid: pubblicati ritratti di Ventura e Avallone

Il mister granata Gian Piero Ventura con lo sguardo rivolto verso il campo. "L'uomo di campo", il team manager della Salernitana Salvatore Avallone, ritratto mentre parla al telefono. Arte, passione e tifo per i granata si fondono nei bozzetti che Sante Delli Bovi ha donato ai ragazzi del centro storico, affinché potessero essere messi all'asta insieme ai ritratti di Banfi, Proietti, Totò.

La storia

n questa pagina buia e triste per l intera umanità, fatta di tragedie e privazioni, ecco una bella storia ricca di passione e amore per l'arte. Il salernitano Snte delli bovi, dopo 25 anni ritrova fogli colori, penne e matite ormai dimenticati nel cassetto mai chiuso, ma socchiuso. Durante l'isolamento forzato, ha iniziato a disegnare opere inizialmente per una propria gratificazione personale poi in seguito realizzando e donando alcuni suoi disegni ai ragazzi del centro storico di Salerno. Quest'ultimi, a propria volta, hanno messo all'asta sul proprio gruppo facebook "Raccolta fondi centro storico" la loro pregievole iniziativa, con la collaborazione di tanti donatori. Servirà tuto a raccogliere fondi per acquistare beni di prima necessità da devolvere alle famiglie bisognose del nostro territorio. Tutti possono partecipare all'asta benefica consultando la pagina fb ed il regolamento".