Salernitana - Brescia 4-2: i granata tornano alla vittoria e 'vedono' la salvezza

La Salernitana torna alla vittoria e mette una serie ipoteca sulla tanto agognata salvezza. La gara, che ha vissuto tanti sussulti, vede trionfare meritatamente la formazione allenata da Colantuono, al cospetto di un Brescia mai domo, e in partita fino al 95'.

Primo tempo

Ritmi sostenuti fin dalle primissime battute, con le due squadre pronte a darsi battaglia. Al 7’, primo squillo di marca ospite con Torregrossa che, da buona posizione, prova un tap-in sotto misura che termina sul fondo. I granata rispondono un minuto dopo con un poco convinto colpo di testa di Bocalon che attraversa l’area piccola, ma che non crea grattacapi a Minelli. All’11, occasionissima per il Brescia con l’Airone Caracciolo, che di testa (il pezzo forte della ‘casa’) prova a trafiggere Radunovic, l’estremo serbo però con un riflesso felino respinge la sfera e scongiura guai peggiori. La gara vive una lunga fase di impasse che termina solo al 26’, quando Caracciolo, direttamente da calcio di punizione dai 20 metri, sfiora l’incrocio dei pali. Al 26’, break della Salernitana con Rosina, bravo a rubare palla sul limite dell’area ospite e a servire l’accorrente Sprocati, l’esterno brianzolo raccoglie la sfera e fa partire un diagonale che supera l’incolpevole Minelli. Dopo un inizio balbettante, l’inerzia della gara inizia a favorire la squadra padrone di casa, guidata da un Rosina a tutto campo nonostante il caldo. Al 37’però, i bianco blu si rifanno nuovamente sotto, stavolta con Ndoj che prova un tiro dai 20 metri che non inquadra lo specchio. Al 45’, da una palla persa maldestramente da Kiyine sulla propria trequarti, si innesca una pericolosa ripartenza che per poco non sfocia in gol, Torregrossa infatti da buona posizione impatta la sfera svirgolandola. Dopo un solo minuto di recupero il sig. Pillitteri manda tutti negli spogliatoi.

Secondo tempo

Nelle prime battute della ripresa, la Salernitana scende in campo con l'intento di chiudere i conti sferrando il colpo del KO. E al 6’, quasi ci riesce quando Bocalon, sugli sviluppi di un calcio di punizione, ribadisce in rete una carambola in area, l’arbitro però ferma tutto per un fallo di mano ravvisato allo stesso Doge. Il Brescia risponde immediatamente e minuto dopo trova il gol del pareggio con una magia del giovanissimo Tonali, che con un tiro in controbalzo trafigge Radunovic. Gli ospiti potrebbero addirittura passare in vantaggio se Tonali, ben imbeccato dall’Airone in contropiede, non sciupasse tutto a tu per tu con Radunovic. La vecchia legge del calcio però si abbatte come una scure sul Brescia di Boscaglia, che subisce al 15’ il secondo gol della Salernitana, stavolta firmato dal Doge Bocalon, che prima di esultare deve calciare la bellezza di tre volte prima di aver ragione di Minelli (ben due le parate) ed esultare per un gol che mancava dalla gara con l’Ascoli. Gli ospiti però non ci stanno, e al 18’, vanno vicinissimi all’immediato gol del pari con il solito Torregrossa che si esibisce però con un diagonale che si spegne sul fondo. Al 24’, l’undici di Colantuono prova a stoppare sul nascere i furenti ardori dei giovani lombardi, centrando la terza rete grazie ad un’incomprensione tra Minelli e Lancini che provocano il più il classico degli autogol (su cross velenoso di Zito. La reazione degli ospiti però è rabbiosa e al 27’, riaprono il match grazie ad un gol del neo-entrato Okwonkwo che prima brucia sul tempo Popescu (subentrato da pochi minuti a Sprocati) e poi supera Radunovic con un diagonale potente. Dopo lo choc del gol, la Salernitana si riporta in avanti e al 37’, trova il gol del 4 a 2 grazie ad un tap-in sottomisura di Antonio Zito (in campo dal 12's.t. al posto di Kiyine) bravo a sfruttare al meglio un ottimo assist di Odjer. La gioia del calciatore però dura poco: dopo l'esultanza infatti, l'arbitro gli sventola - a ragione - il cartellino rosso per essersi tolto la maglia nonostante fosse già ammonito. Ingenuità, questa, che costa alla Salernitana l’inferiorità numerica nelle concitate battute finali del match. Al 44’ la formazione granata però sfiora la quinta marcatura con una bella incornata di Casasola che svetta in area più in alto di tutti, ma non basta per superare uno stoico Minelli che respinge la palla. In piena zona Cesarini, Torregrossa con un tiro a effetto, prova a marcare il cartellino e a riaprire il match, la palla sfiora l’incrocio dei pali facendo venire qualche brivido a Radunovic. Quasi sul triplice fischio, Bocalon in azione insistita va vicino alla sua personale doppietta, ma Minelli ancora una volta gli dice no. Dopo 5’ minuti di recupero, l’arbitro chiude le ostilità e sancisce il ritorno alla vittoria della Salernitana che “vede” la salvezza a un passo.