Salernitana - Brescia: scopri il probabili undici anti-rondinelle

Dopo la debacle casalinga con il Cittadella, la Salernitana di Colantuono è chiamata all'immediato e pronto riscatto per blindare definitivamente la categoria. I risultati dello scorso turno infatti, non sono stati favorevoli alla compagine granata, quindi urge un cambio di rotta netto per riportare la nave in porto ed evitare di rimanere risucchiati nella zona calda. Contro la formazione lombarda allenata da Boscaglia, la squadra granata dovrà far a meno di Monaco, infortunatosi durante il match con il Cittadella, e degli squalificati Tuia e Minala. Al contempo, tornano a disposizione del tecnico il lungodegente Pucino, finalmente dispobibile dopo oltre un mese di stop forzato, e Zito, pienamente recuperato dopo la botta al gluteo rimediata a Cremona. Per far fronte alla carenza di difensori centrali, il trainer laziale ha inteso convocare per il match di domani il baby Novella.

La formazione

Un po' per via delle defezioni, un po' per scelta, l'undici anti-rondinelle sembra essere già fatto. Nella testa di Colantuono permangono ancora alcuni nodi da sciogliere, e che riguardano siail centrocampo che l'attacco, ma per il resto le maglie sembrano essere già quasi tutte. Davanti a Radunovic, linea difensiva a 4 comoposta da Mantovani e Schiavi al centro, e da Casasola e Vitale che agiranno nei rispettivi out di competenza. A centrocampo, Ricci si occuperà della cabina di regia, mentre Odjer e Kiyine saranno le mezzali. In settimana però, Della Rocca è stato più volte provato in più posizioni della mediana e non è escluso a questo punto un suo impiego al posto a uno tra Ricci e Kiyine. In attacco, Rosina e Sprocati sembrano aver superato la non proprio irresistibile concorrenza di Di Roberto e Palombi, mentre per il ruolo di centravanti è bagarre tra Bocalon e Rossi, con il primo leggermente favorito sul giovani ex laziale.