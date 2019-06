La Salernitana Calcio cambia sponsor: il rammarico di Givova

La Salernitana Calcio cambia sponsor: è proprio la Givova a renderlo noto e ad esprimere rammarico "visto che aveva già precedentemente manifestato alla Società la propria disponibilità e intenzione a proseguire il rapporto di sponsorizzazione", come si legge sulla nota.

GIVOVA apprende da numerosi mezzi di informazione e attraverso i canali social che in data 24 giugno è stata presentata la maglia celebrativa del centenario della Salernitana. L’Azienda ci tiene a sottolineare che il contratto di sponsorizzazione alla società scade il 30 giugno 2019, e che in occasione della celebrazione (che ricorre il giorno 19 giugno e dunque ENTRO i termini di tale contratto), e data la vicinanza alla tifoseria e alla squadra, si è impegnata a far realizzare le magliette celebrative.

Va specificato che i layout delle maglie realizzate da GIVOVA sono stati inviati alla società Salernitana Calcio, che tuttavia ha ritenuto di non dover dare a questo alcun tipo di riscontro. Inoltre, in occasione della festa, mancando del tutto il tramite della società, le maglie sono state consegnate ai tifosi solo in minima parte. Con enorme dispiacere GIVOVA ha riscontrato assoluta indifferenza e una totale mancanza di comunicazione da parte della Salernitana Calcio.