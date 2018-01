Salernitana: chiude il calciomercato, ecco tutti i movimenti del club granata

Finale di calciomercato movimentato per la Salernitana. Complice la rottura definitiva con l'entourage di Alessandro Bernardini (tra l'altro infortunato e ne avrà almeno per un altro mese), il club granata finalmente si smuove dal torpore e batte un colpo, rinforzando il reparto difensivo con l'innesto del roccioso difensore centrale Salvatore Monaco proveniente dal Perugia. Il centrale partenopeo classe 92', arriva a Salerno con la formula del prestito con diritto di riscatto.

In uscita, il Dg Fabiani piazza in serie C sia Gabriele Perico al Livorno (prestito secco) mentre l'operazione Asmah alla Paganese salta al fotofinish. Anche Alejandro Rodriguez saluta la truppa e si accasa (sempre via Chievo, proprietario del cartellino) all'Empoli di Donnarumma. Il portoghese Alex, seppur elemento valido e dotato di buoni doti offensive, è stato dirottato alla Pro Vercelli (trasferimento temporaneo) perché non rientrante nei piani tattici del tecnico Colantuono.

La Salernitana ha poi chiuso il suo calciomercato poco dopo le 22.15 quando il Dg Fabiani, visibilmente provato (e un pizzico deluso) ha abbandonato i locali dell'Hotel Melia' di Milano, senza regalare ai tifosi almeno un colpo da novanta. Fino all'ultimo, lo scafato operatore di mercato ha provato a strappare dal Benevento Memushaj, centrocampista di qualità che sarebbe servito come il pane alla linea mediana granata, ma l'operazione, apparsa difficile fin dal principio, non è andata in porto.