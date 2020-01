Calciomercato: la Salernitana ingaggia Capezzi e cede Firenze

Un rinforzo a centrocampo per l'allenatore Gian Piero Ventura:la Salernitana ha ingaggiato Leonardo Capezzi, classe '95. L'ex calciatore del Crotone, di proprietà della Sampdoria che lo aveva girato in prestito nella seconda serie spagnola, all’Albacete, si è legato al club granata fino al prossimo giugno.

Con la valigia pronta

In lista di sbarco c'è sempre il centrocampista Firenze, richiesto non solo dal Venezia ma anche dal Pescara, quest'ultimo club balzato adesso in pole position. Pinto è stato richiesto dall'Avellino. In uscita c'è anche Kalombo e si valuta la posizione di Heurtaux.