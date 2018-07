Salernitana calciomercato: ecco il primo acquisto "ufficiale"

E' Nicola Bellomo il primo acquisto 'ufficiale' della Salernitana. Ex 'enfant prodige' del calcio italiano accompagnato fin dagli esordi nelle giovanili del Bari da paragoni illustri (e forse scomodi) con Antonio Cassano, Bellomo arriva a Salerno nelle pieghe della "trattativa Casasola" con l'Alessandria, durante la sessione invernale del calciomercato. All'epoca dei fatti, si decise, di comune accordo col calciatore, per un breve "parcheggio" alla Samb (serie C) fino al termine della passata stagione. Nella tarda mattinata di oggi poi l'ufficialità dell'operazione (si parla di un contratto triennale già depositato in lega) giunta in maniera alquanto "sui generis", ovvero non mediante il sito ufficiale del club granata, ma attraverso quello della Lega B nell'apposita sezione dedicata al "calciomercato". In giornata, o al più tardi nella mattinata di domani, è atteso un cenno ufficiale da parte della Salernitana, stranamente 'bruciata' sul tempo.