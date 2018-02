Salernitana, calciomercato: i granata pescano tra gli svincolati Akpa Akpro

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che nella giornata di domani il centrocampista classe ’92 Jean-Daniel Akpa Akpro svolgerà visite mediche e si aggregherà alla squadra.

Con questa nota, comparsa nella prima serata di ieri sul sito web ufficiale del club, la Salernitana ha comunicato di aver preso in prova Jean-Daniel Akpa Akpro, centrocampista ivoriano provvisto di doppio passaporto francesce. L'atleta, con alle spalle ottimi trascorsi in "Ligue 1" tra le fila del Toulouse Fc, è un interno di centrocampo dotato di una buona tecnica di base e di una gamba molto rapida. Oltre a vantare 11 presenze nella "Selezione" Ivoriana, Akpro ha collezionato ben 121 presenze nella massima serie francese, condite da 5 gol e 9 assist vincenti (fonte: transfertmarkt.it). Una serie interminabili di infortuni però ne hanno poi stroncato l'ascesa, non a caso l'ultima sua presenza con la squadra occitana risale al lontano dicembre 2016. La Salernitana ha fiutato l'affare e ha deciso di testare le condizioni psicofisiche del calciatore con un periodo di prova.

Sullo sfondo di questa operazione, la speranza dei tifosi di aver trovato il tanto agognato rinforzo di una linea mediana povera di qualità, anche se i dubbi sulla tenuta fisica dell'ivoriano restano. A mister Colantuono ora toccherà sciogliere le riserve.