Salernitana, calciomercato: i granata piazzano un altro colpo a centrocampo

Dopo le operazioni virtualmente concluse di Milan Djuric e Lamin Jallow volte a rinforzare il reparto offensivo, la Salernitana è pronta a piazzare un altro colpo per rimpinguare la linea mediana. Il DG Fabiani infatti ha definito nelle ultime ore l'arrivo a Salerno di Francesco Di Tacchio, centrocampista centrale appena svincolatosi dall'Avellino dopo il fallimento amministrativo. Il play originario di Trani ha raggiunto un accordo con il club granata per un contratto triennale a cifre di poco inferiori ai 190mila euro a stagione. A breve all'operazione sarà conclusa con le comunicazioni ufficiali di rito sul sito ufficiale del club. Nei progetti tecnici del tecnico Colantuono, Di Tacchio dovrebbe rappresentare la prima alternativa a Palumbo, protagonista in questo pre-campionato di buone prestazioni performanti.