Salernitana, calciomercato: il club annuncia il primo movimento ufficiale in uscita

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Reggina per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’91 Nicola Bellomo”.

Con questa nota stampa, apparsa stamane sul sito web ufficiale del club, la Salernitana ha ufficializzato l'avvenuta cessione di Nicola Bellomo alla Reggina, centrocampista offensivo praticamente inutilizzato durante questa stagione agonistica. Seppur dotato di una buona tecnica di base e con importanti trascorsi soprattutto nei primissimi anni di carriera, il calciatore ha trovato pochissimo spazio sia sotto la gestione di Colantuono che di Gregucci. Con l'inglorosia parentesi granata oramai alle spalle, giunge propizia la nuova sfida in terza serie, con la squadra amaranto dello "Stretto", guidata dall'ambizioso presidente Gallo, che vuol puntare in un biennio al salto di categoria.

Sul fronte cessioni, sembra essere in dirittura d'arrivo anche la trattativa (via Sampdoria) che porterà Palumbo al Catania, formazione al pari del Rieti, che milita in terza serie.