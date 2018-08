Salernitana, calciomercato: il club granata piazza "il colpo" in attacco

Dopo una lunga ed estenuante trattativa Milan Djuric è - virtualmente - un calciatore della Salernitana. Il lungo tira e molla tra il dg Fabiani e il suo omologo del Bristol City, ha trovato finalmente una conclusione grazie all'intervento in prima persona del co-patron Claudio Lotito, che ha "benedetto" l'operazione a cifre che sfiorano i 700.000,00 euro. Tali cifre sono state confermate anche da Football League World, autorevole media britannico online che ha segnalato l'imminente trasferimento in granata del centravanti bosniaco. Tra domani e dopo domani la conclusione dell'affare sarà suggellato con l'ufficialità dell'operazione. Il gigante di Tuzla sottoscriverà con la Salernitana un contratto pluriennale (con molta probabilità un triennale con opzione per il quarto anno) e coronerà il sogno di ritornare in Italia, là dove in passato ha raccolto i migliori risultati della sua carriera.