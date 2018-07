Salernitana, calciomercato: il club granata tessera un centravanti argentino

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe ’91 Agustín Vuletich. Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto annuale con opzione.

Con una nota stringata, apparsa nella serata di ieri sul sito web del club, la Salernitana ha ufficializzato l'acquisizione del cartellino del centravanti argentino di origni croate, Agustín Vuletich. L'atleta, totalmente sconosciuto nel panorama calcistico europeo, e dal palmares tutt'altro che esaltante, ha collezionato un paio di presenze nella selezione U20 argentina. Poi tanta gavetta tra i vari campionati sudamericani fino a giungere in quello colombiano, dove ha militato di recente nel Rionegro Aguila. Una vera e propria scommessa dunque quella del Dg Fabiani, che porta in dote a Colantuono un centravanti tutto da scoprire, anche se - nota a margine - scommessa per scommessa, valeva la pena forse puntare sulla valorizzazione di qualche elemento italiano proveniente dalle serie minori.

L'argentino ha sottoscritto col club granata un contratto di durata annuale con opzione di rinnovo automatico qualora vengano centrati determinati obiettivi (presenze, gol, ecc.).