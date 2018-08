Salernitana, calciomercato: il club granata ufficializza l'acquisizione di un portiere

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.S. Alessandria Calcio 1912 per il trasferimento a titolo definitivo del portiere classe ’95 Gianmarco Vannucchi. Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto fino al 2021.

Con questa nota, apparsa nel primo pomeriggio di oggi sul sito web del club, la Salernitana ha ufficializzato l'acquisizione del cartellino del piplet toscano Gianmarco Vannucchi ('95). Lo scorso anno di stanza all'Alessandria in Serie C, il portiere originario di Prato sarà il secondo di Alessandro Micai, titolare in pectore della porta granata, ancora in attesa di ratificare il suo passaggio in granata per questioni meramente burocratiche (il ricorso per la non ammissione del Bari, titolare del cartellino, è stato respinto dal Coni solo ieri, qundi le pratiche di svincolo possono partire alla spicciolata da oggi). Dopo il celeberrimo Ighli, torna dunque a Salerno un altro Vannucchi (non c'è alcun legame di parentela), anche se in ruoli totalmente diversi.