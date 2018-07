Salernitana, calciomercato: il club granata ufficializza l'acquisto di un altro mediano

L’U.S. Salernitana comunica di aver raggiunto l’accordo con l’F.C. Pro Vercelli per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’93 Daniele Altobelli. Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto fino al 2021.

Con questa breve nota, comparsa nella tarda mattinata di oggi, la Salernitana ha ufficializzato l'acquisizione del controcampista Daniele Altobelli ('93), prelevato a titolo definitivo dalla Pro Vercelli. Mediano duttile, tutto corsa, cuore, e grinta, il ciociaro ha già al suo attivo diversi campionati in serie cadetta (tra Frosinone, Ascoli e Pro Vercelli), conditi da 2 gol e 3 assist (fonte: transferMarkt) Il ragazzo è anche dotato di una buona tecnica di base e con il suo mancino è capace infatti, laddove necessario, di disimpegnarsi anche in cabina di regia. Per caratteristiche, Altobelli potrebbe essere la prima alternativa ad Akpa Akpro, ma nel calcio nulla è scontato e le gerarchie possono essere facilmente sovvertite.

Stamane intanto il calciatore ha già sostenuto le visite mediche presso il centro Check-up di Salerno (oggi è il giorno X anche per altri calciatori in organico), occasione proprizia tra l'altro anche per rilasciare le sue prime dichiarazioni da calciatore granata:

“Sono davvero felice e onorato di indossare la maglia granata e di giocare in una piazza così importante e per una Società così prestigiosa come la Salernitana” le prime parole in granata di Altobelli. “Ringrazio la Proprietà e la dirigenza per la fiducia nei miei confronti e non vedo l’ora di scendere in campo e iniziare a lavorare”*.

*fonte: www.ussalernitana1919