Salernitana, calciomercato: il club granata ufficializza l'acquisto di un centrocampista

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.C. Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto in caso di promozione in massima serie del centrocampista classe ’96 Antonio Palumbo.

Con questa nota, comparsa nel primo pomeriggio di oggi sul sito web del club, la Salernitana ha ufficializzato l'acquisizione a titolo temporaneo del centrocampista Antonio Palumbo ('96). Fisicamente ben piazzato e dotato di una buona visione di gioco oltre che di un piede "educato" per la cadetteria, il giovane centrocampista di origini partenopee ha sagacia tattica ed è bravo negli inserimenti in proiezione offensiva. Nell'ottica del management tecnico, Palumbo dovrebbe risolvere l'atavica carenza in rosa di un regista di qualità, ruolo per il quale in passato in molti hanno fallito, partendo da Ronaldo fino a Signorelli. Che sia la volta buona sarà il campo a dirlo, sta di fatto che finalmente la Salernitana sembra finalmente muoversi sul mercato con un piglio più risoluto. Il centrocampista arriva a Salerno con la formula del prestito con diritto di scatto e obbligo di riscatto qualora il club granata centrasse un'inattesa promozione in massima serie.

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Vitória Futebol Clube per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante classe ’91 Alexandre Henrique Gonçalves Freitas.

Contemporaneamente all'annuncio di Palumbo, la Salernitana ha poi provveduto a comunicare, sempre mediante l'ausilio del sito web ufficiale, l'avvenuta cessione a titolo definitivo dell'esterno portoghese Alex al Vitoria Setubal. Lo scorso anno autore di un discreto girone di andata tra le fila granata, a gennaio, con l'avvento di Colantuono in panchina, si preferì in accordo con l'entourage del calciatore, di girare il calciatore in prestito presso un altro club cadetto (Pro Vercelli). Con la nota ufficiale odierna, termina qui l'esperienza italiana del duttile portoghese che ritorna in patria dopo appena un anno.