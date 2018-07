Salernitana, calciomercato: il dg Fabiani chiude altre due trattative

Entra finalmente nel vivo il calciomercato in entrata della Salerntiana. A stretto giro di posta, dopo una lunga ed estenuante (più del previsto) trattativa con la Pro Vercelli prima e con gli agenti dei calciatori poi, i due mediani Luca Castiglia ('89) e Daniele Altobelli ('93) possono considerarsi calciatori granata. Entrambi sottoscriveranno con il club campano un contratto triennale a cifre contenute (si parla di 130 mila euro a stagione per il primo e di cifre leggermente al di sotto per il secondo) e che rientrano pienamente nel "tetto ingaggi" imposto dalla società al dg Fabiani. Insieme a Mazzarani (svincolato proveniente dal Catania) e Palumbo (in prestito dalla Sampdoria), la linea mediana sembra essere - numericamente almeno - a buon punto, e pronta per essere plasmata dalle sapienti mani del tecnico Colantuono. Un pizzico di qualità in più però, soprattutto lì in mezzo al campo, forse non guasterebbe. E in questo senso va letto il pourparler con lo svincolato Basha ('87 ex Bari e Torino), che potrebbe essere - se concretizzato con un'offerta seria - la ciliegina sulla torta. Nelle more però, da segnalare il perdurante interesse per Agazzi (93'), centrocampista dai piedi buono o scorso anno di stanza a Foggia.

Le altre trattative

Dopo la fuoriuscita del capitano Tuia (appena ufficializzato dal Benevento), una, forse due pedine dovranno essere assolutamente acquistate, vuoi anche per le condizioni precarie di Bernardini. Il solito Blanchard, ex Frosinone, è una delle opzioni al vaglio, ma nelle ultime ore potrebbe riaprirsi la "superstrada Salerno-Catania" trafficata da molti atleti - sia in entrata che in uscita - nelle due ultime stagioni estive. Stuzzica gli appetiti del Dg Fabiani, il giovane centrale croato Bogdan ('96), messosi quest'anno in luce all'ombra dell'Etna grazie a prestazioni di spessore. Lo scafato dirigente romano ha fiutato l'affare e sondato gli umori del management etneo disposto ad ascoltare. Altra pista calda resta quella che porta ancora allo slovacco Gyomber (’92) di proprietà della Roma ma lo scorso anno autore di un buon campioanto tra le fila del Bari. L'operazione non appare comunque semplice perché da concludere esclusivamente con danaro in contanti: la società capitolina sembra volersi liberare del cartellino cel calciatore e in questo senso poco incline a cedere il centrale in prestito. Per quel che concerne il reparto offensivo, nelle ultime 72 ore il nome nuovo è quello di Avenatti ('93), centravanti il cui cartellino appartiene al Bologna ma con poche prospettive di giocare nella città felsinea. Dopo una non esaltate parentesi in prestito in Paraguay, una proposta importante del club di Lotito potrebbe far vacillare l'uruguagio e accettare nuovamente la categoria (prolifica fu l'esperienza alla Ternana alcune stagioni fa). Definitivamente sfumata la pista Montalto, soluzione questa che non ha mai convinto fino in fondo. Nelle more, da segnalare l'acquisizione del cartellino di Emilio Volpicelli ('92), centravanti proveniente dal Francavilla in serie D, ma che con ogni probabilità transiterà solo per Salerno, salvo poi essere ceduto in prestito in terza serie per acquisire minutaggio.