Salernitana, calciomercato: Jallow e Palumbo sull'uscio

"Salernitana, eppur si muove". Dopo settimane di apparente immobilismo, il club granata sembra finalmente intenzionato a piazzare due colpi di mercato - dopo le quattro trattative virtualmente concluse ma non ufficializzate - di una certa caratura tecnica. Come riportato dal quotidiano "La Città" di stamane, nelle ultime ore dil Dg Fabiani ha praticamente definito due operazioni, rigorosamente in prestito (o almeno questo è quanto filtrato dalle stanze dei bottoni), ma che contribuiranno sicuramente ad alzare il livello tecnico di una squadra fin qui ancora allo stato embrionale:

la prima operazione riguarda il centravanti gambiano Lamin Jallow ('95), lo scorso anno a Cesena (11 gol messi a segno) ma di proprietà del Chievo Verona, che approderà alla corte di Colantuono con i gradi dell'attaccante titolare; con la Sampdoria invece, lo scafato dirigente romano ha perfezionato il trasferimento in granata del centrocampista Antonio Palumbo ('96), mediano di proprietà della Sampdoria, molto duttile e con alle spalle una discreta esperienza triennale in cadetteria tra le fila della Ternana, prima di approdare la scorsa stagione al Trapani. Per quest'ultimo Angelo Mariano Fabiani ha bruciato la concorrenza di molti club cadetti, tra cui Cremonese e Avellino. Il dg ora sta lavorando per strappare alla Samp anche l'opzione per il riscatto, in tal caso però tutto dipenderà dalle cifre per acquisire, alla fine della prossima stagione, l'intero cartellino del regista di origine partenopee.