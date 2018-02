Salernitana, calciomercato: Jean-Daniel Akpa Akpro è ufficialmente un calciatore granata

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe ’92 Jean-Daniel Akpa Akpro, assicurandosi le prestazioni del calciatore per l’attuale stagione sportiva. Il calciatore indosserà la maglia numero 18.

Con questa nota, apparsa quest'oggi sul sito ufficiale del club, la Salernitana ha ufficializzato l'acquisizione del cartellino del centrocampista franco-ivoriano Jean-Daniel Akpa Akpro. Il calciatore classe 1992, con trascorsi di tutto rispetto nella Ligue 1 francese tra le fila del Tolosa, dopo una settimana di prova agli ordini di mister Colantuono è riuscito a strappare un contratto che lo legherà alla società granata fino a fine stagione, con l'opzione di un rinnovo triennale. Una vera manna dal cielo sarà per la non eccellente mediana granata l'innesto di Akpro in mezzo al campo. Il quesito che però tutti si pongono non riguarda le qualità - indisusse - dell'atleta, ma le tempistiche d'impiego: il calciatore infatti è lontano dai campi di gioco dal 2016 per via di un lungo infortunio e per essere abile e arruolabile dunque potrebbero volerci settimane. Avrà il tempo la Salernitana per aspettarlo?