Salernitana, parla Lotito: "La squadra sarà al completo per il campionato"

Le amichevoli e le difficoltà estive non preoccupano. Il co-patron Claudio Lotito rasserena i tifosi e prepara i prossimi colpi di mercato. "Non vi dovete preoccupare, i tifosi stiano tranquilli - ha detto - La squadra sarà pronta per il campionato, forte e attrezzata. Una cosa sono le amichevoli. Altra cosa sarà il campionato. Perdere o pareggiare contro squadre di serie C non significa niente: i carichi di lavoro incidono, il tecnico ha creato le basi atletiche per durare tutto l'anno, visto che la Serie B è soprattutto un campionato di forza e resistenza. La squadra è nuova, ha bisogno dei tempi tecnici. Lavoro e pazienza. Noi ci siamo"

Il mercato

Il terzino destro Pucino ha richieste da valutare. Nell'ordine: Spezia, Ascoli e Juve Stabia. Altobelli sondato dalla Reggina come Kalombo (c'è anche il Rieti) ma ha chiesto notizie anche l'Alessandria. Castiglia tratta con il Padova e Rosina aspetta una proposta convincente da un altro club ma anche la buonuscita della Salernitana. Nel frattempo per Maistro si è mossa la Lazio che ha acquisito la proprietà del cartellino e lo ha girato in prestito alla Salernitana. In entrata, per la regia, si pensa anche a Valdifiori, ex Empoli, e come interno di centrocampo un profilo sotto osservazione è Gustafson del Torino. Per Jaroszynski, in prestito secco dal Genoa, è tutto fatto: potrebbe allenarsi già domani.