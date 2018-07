Salernitana, calciomercato: settimana decisiva per quattro trattative

Jallow, Koné, Andrè Anderson, Djuric, è questo il poker d'assi che il dg Fabiani è pronto a calare sul tavolo da gioco del calciomercato. Trattive lunghe queste, alcune particolarmente complesse, ma che in questa settimana dovrebbero finalmente essere suggellate dal crisma dell'ufficialità, per la buona pace del tecnico Colantuono che attende con bramosia rinforzi di qualità. Dopo una estenuante se non addirittura 'stressante' telenovela Lamin Jallow è pronto a sposare (anche) la Salernitana: dopo aver superato tutti i problemi burocratici per lasciare il suo paese d'origine, il forte centravanti gambiano è atteso in Italia nelle prossime 48 ore per concludere il trasferimento al club granata e raggiungere la squadra in rirtiro (ma più probabilmente si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra a Salerno). Si stringe il cerchio anche per le articolate trattative che riguardano Moussa Koné e Milan Djuric: tramontate quasi definitivamente le sirene francesi (che avevano distolto il centrocampista dalla concretezza della soluzione campana) il possente mediano della Costa d'Avorio sembra aver sciolto le ultime riserve e pronto ad accettare la corte del dg Fabiani; prossima alla chiusura anche l'estenuante trattativa tra il Bristol City e la Salernitana (l'accordo economico con Djuric è stato già ampiamente raggiunto nelle scorse settimane) con distanze oramai minime da colmare tra domanda e offerta. E' virtualmente concluso invece l'affare André Anderson: il giovane trequartista brasiliano, prelevato dal Santos dalla Lazio del co-patron granata Claudio Lotito, ha svolto stamane le visite mediche presso la clinica Paideia di Roma. Considerato in patria uno dei talenti più interessanti del panorama calcisitico carioca, Anderson verrà girato in prestito alla Salernitana per rompere il ghiaccio con la realtà del calcio italiano.