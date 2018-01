Salernitana, calciomercato: ufficiale l'acquisto di Casasola

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.S. Alessandria Calcio 1912 per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’95 Tiago Matías Casasola. Il calciatore, che vestirà la maglia numero 15, ha firmato un contratto che lo lega al club granata fino alla stagione 2019/2020. La Società comunica altresì di aver raggiunto l’accordo con l’Alessandria per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’97 Sofiane Ahmed-Kadi.

Con questa nota, comparsa nel primissimo pomeriggio di oggi sul sito web del club, la Salernitana ha ufficializzato l'acquisizione del difensore argentino classe '95 Tiago Matías Casasola, quest'anno di stanza all'Alessandria (serie C). Il calciatore, cresciuto nell' Atlético Huracán in Argentina, con trascorsi anche nel Boca Juniors, è stato una colonna della Seleciòn albicelesete Argentina che ha vinto i Mondiali Under 20 disputati in Uruguay. Acquistato alcuni anni fa dalla Roma, e girato in prestito prima al Como e poi al Trapani in B, Casasola lo scorso anno è stato acquistato dai grigi piemontesi per un campionato d'avanguardia in terza serie. Il roccioso difensore argentino arriva a Salerno con l'intento non solo di rimpinguare il non impermeabile reparto difensivo granata ma anche per diventarne leader. Nelle more dell'operazioene Casasola, fa il percorso inverso destinazione Alessandria, l'esterno offensivo Sofiane Kadi, altra meteora e oggetto misterioso del calciomercato estivo.