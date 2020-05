Tour de force Salernitana: il calendario sarà corsa ad ostacoli

Chiamatela maratona: due mesi, 8 fine settimana, 5 turni infrasettimanali, un galoppo dal 27 giugno al 31 agosto. La Serie B prepara la ripresa. Appena ci sarà il via libera ministeriale, atteso tra poche ore, la squadre cadette ritorneranno ad allenarsi in centri sportivi che dovranno essere sanificati. Spadafora, il ministro dello Sport, lo ha già anticipato: se un giocatore risulterà positivo, scatterà la quarantena preventiva per 14 giorni, alla quale dovrà accordarsi tutta la squadra, compreso lo staff. La Salernitana prepara la propria logistica.

Il tour de force

La prima data utile per l'inizio del campionato è il weekend del 27 giugno. Poi sarà volata d'estate. La Lega B, che attende di convocare la propria assemblea, ha già fatto sapere che si puuò andare ben oltre il 2 agosto, anche perché non ci sono limiti, non ci sono eventi internazionali da calendarizzare. Ascoli-Cremonese dovrà essere recuperata, perché fu gara non giocata, prima del lockdown. Poi biosgnerà disputare 10 giornate di campionato, più playoff. Una frenata improvvisa, causa positività al virus, imporrebbe di rivedere il format del campionato ma esporrebbe anche ai ricorsi in tribunale.