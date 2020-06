E' il giorno del calendario: ecco il cammino post Covid della Salernitana

E' il giorno del calendario di Serie B ma anche il giorno del Consiglio Federale. Oggi sarà noto il cammino post Covid della Salernitana. La Lega B ufficializza, infatti, le date e gli orari delle dieci partite della stagione regolare, "spalmate" su una maratona di quasi due mesi, che coinvolge anche tre turni infrasettimanali, al netto dei playoff. I granata dovranno ripartire dalla sfida casalinga al Pisa, che potrebbe andare in scena il 19 giugno, in anticipo, nel giorno del compleanno numero 101 del club. Le partite in casa saranno 6, al momento senza pubblico. Quattro trasferte, la prima a Chiavari, contro la Virtus Entella.

Il Palazzo del Calcio

Nel frattempo la Federcalcio ha convocato il Consiglio Federale, che si preannuncia assai delicato. Tutto è cominciato venerdì scorso, quando la Lega di Serie A ha approvato una delibera di "bocciatura" dell'algoritmo di Gravina, presidente federale. Con 16 voti favorevoli su 20, è passata la delibera secondo la quale non dovrebbe essere assegnato lo scudetto e, soprattutto, dovrebbero esser bloccate le retrocessioni (convalidate solo se fossero aritmetiche), nel caso in cui il campionato dovesse di nuovo fermarsi in maniera definitiva, causa Covid. Questo scenario ha fatto infuriare non solo la Federcalcio ma anche la B, perché impedirebbe promozioni dalla serie cadetta, allo scopo di evitare una Serie A in formato extralarge, composta da 22 o addirittura 23 squadre. Il patron del Frosinone, Stirpe, minaccia una class action. Vigorito, il presidente del Benevento, è tra i più agguerriti.