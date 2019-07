Serie B, definiti i turni infrasettimanali: ecco quando scenderà in campo la Salernitana

E' terminata da pochi minuti l’assemblea di Lega B a Milano. L’assemblea ha rigettato la proposta di modificare i play off accorciando il perimetro tra la terza e la quarta da 14 a 10 punti. L'Assemblea di Lega Serie B ha confermato le modalità di playoff e playout delle ultime stagioni. E' stato ribadito quanto deciso lo scorso 19 giugno circa lo stop per le soste nazionali e la disputa delle gare di campionato durante le festività natalizie (21, 26 e 29 dicembre).

Turni infrasettimanali

Il 24 settembre, il 29 ottobre, il 3 marzo e il 21 aprile. Formalizzate le date del campionato Primavera 2 che inizierà il 14 settembre per concludersi il 4 aprile proseguendo con i playoff allargati a sei squadre per girone. Comunicate le dimissioni dal Consiglio direttivo, per sopraggiunta incompatibilità con impegni professionali, dell'avvocato Francesca Pellegrini.

Il calendario

Per quanto riguarda i calendari la cerimonia si svolgerà ad Ascoli, che ha battuto Pisa dove ci sarà però la gara d’apertura della stagione, il 3 o il 7 agosto