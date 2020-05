C'è l'ok del Governo: il campionato di Serie B riparte il 20 giugno

"La Serie BKT potrà ripartire il 20 giugno in linea con quanto avevamo deliberato e di questo ringraziamo il ministro Spadafora per il grande lavoro svolto. Abbiamo sempre apprezzato l’attività portata avanti dal Governo in queste settimane, impegnato per la ripartenza del calcio e noi abbiamo contribuito perché ciò avvenisse. Un ringraziamento va anche alla Federazione e alla volontà espressa da sempre dal presidente Gravina’. Sono le parole del presidente della Lega B Mauro Balata dopo l’incontro di oggi.

I dettagli

I club csdetti dovrebbero riprendere l’ultima assemblea lasciata volontariamente aperta per fare il punto e analizzare insieme il protocollo per la ripresa. Se non ci saranno ulteriori motivi ostativi, sarà creato il calendario delle ultime dieci giornate (più il recupero Ascoli-Cremonese) e dei playoff-playout. La Serie A ripartirà il 20 giugno, mentre il 13 e 14 si disputeranno le semifinali di Coppa Italia, il 17 la finale.