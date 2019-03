Capo Plaza in concerto con la sciarpa della Salernitana

Sta facendo il giro del web una fotografia di Luca d’Orso, in arte Capo Plaza, diventato già famoso in Europa per i suoi brani musicale. In questi giorni il 21enne salernitano sta terminando il suo tour in Germania. E durante la tappa a Francoforte è salito sul palco, acclamato dai suoi fans, indossando la sciarpa della sua squadra del cuore, la Salernitana.

La carriera

Capo Plaza ha debuttato nel 2013, all'età di 15 anni, attraverso il canale YouTube personale con il brano Sto giù. Nel 2016 con il rapper Peppe Soks pubblica l'album Sulamente Nuje. Alla fine dell'anno ha firmato per la Sto Records, l'etichetta di Ghali, che gli ha permesso di guadagnare popolarità. Nel 2018 il primo album ufficiale 20 ha raggiunto la vetta della classifica FIMI. Il successo dell'album è stato confermato dai primi posti del singolo Non cambierò mai e del brano Tesla, quest'ultimo realizzato in collaborazione con Sfera Ebbasta e Drefgold.