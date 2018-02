Salernitana - Carpi 1-2: gli emiliani espugnano l'Arechi

Tra marchiani errori difensivi e gol divorati, la Salernitana subisce sotto una pioggia battente la seconda sconfitta stagionale in casa. Ad un certo punto della gara però, il pari stesso stava stretto ai ragazzi di Colantuono, ma, com'è già accaduto più volte in questa stagione, lo scarso cinismo sotto rete e i soliti strafalcioni difensivi (a volte del singolo, a volte del reparto intero) hanno condizionato l'ennesima gara di questo campionato. Partita dopo partita oramai la Salernitana sembra perseguire sempre più il solco della mediocrità. Nelle more, bisogna registrare un progressivo calo di rendimento dell'attacco granata, completamente dipendente dalla qualità del suo unico elemento qualità, Sprocati, capace ancora di trovare con una certa continuità la porta.

Primo tempo

Partono bene i granata che già al 1’ provano a rendersi pericolosi con un tiro di Rossi dal limite dell’area, Colombi però fa buona guardia. Al 15’, da distanza siderale Vitale scaglia una saetta che si spegne in curva. Al 24’, Sprocati sfiora il gol del vantaggio dopo una bella combinazione con Di Roberto, Colombi però si oppone e sventa in angolo. Al 29’, si fanno vedere gli ospiti con un calcio di punizione di Brosco, potente quanto impreciso. Gli emiliani prendono coraggio, e al 41’, a seguito di un ottimo spunto di Garritano, Poli si libera al tiro e fa partire un bolide dal limite dell’area che si insacca alle spalle di Radunovic. La Salernitana si ridesta e al 45’ restituisce immediatamente lo schiaffo appena preso, con un gol di Sprocati ben servito in area da Rossi. Dopo 2’ di recupero, sotto una pioggia battente, il sig. Iluzzi manda tutti sotto gli spogliatoi a bere un tè caldo.

Secondo tempo

Nella seconda frazione, primo squillo di marca granata con un’incursione di Di Roberto che impegna severamente Colombi con una presa a terra difficoltosa. Al 2’, clamorosa azione gol sprecata dalla Salernitana: dopo un rimpallo, Sprocati si trova a tu per tu con Colombi, l’esterno granata calcia con qualche difficoltà, ma Colombi disinnesca il pericolo respingendo in angolo. All’8’, tocca a Vitale divorarsi il gol del vantaggio ciccando clamorosamente a porta sguarnita una palla solo da appoggiare in rete. A completare il festival del gol mancato ci pensa Zito che spreca una ghiotta occasione dal limite dell’area con un esterno che sfiora l’incrocio dei pali. Al 20’, break emiliano favorito da uno strafalcione difensivo: Schiavi, in errato disimpegno difensivo favorisce l'intervento di Mbakogu, che ruba palla e salta lo stesso Schiavi, il centravanti emiliano si incunea in area e libera il tiro, Radunovic si oppone e devia in corner. Al 23’, altra chance per i granata con Sprocati, ma anche stavolta l’esterno granata sciupa clamorosamente l’appuntamento col gol. Al 28’, nel momento migliore dei granata gli ospiti passano a sorpresa su azione manovrata: Verna approfitta di una dormita di Zito, si inserisce in area e batte a rete castigando un Radunovic praticamente impotente. Al 36’, Mbakogu prova a chiudere la gara con un contropiede micidiale, la difesa seppur a fatica, riesce stavolta a contenere. La Salernitana non ne ha più e gli ultimi 10’ di gara si trascinano sotto un forte acquazzone che mortifica solo gli encomiabili tifosi granata, delusi e spazientiti da una mediocrità imperante. Al termine dei 4' di recupero pioggia di fischi sui granata, che lasciano il campo a capo chino.