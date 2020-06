Salernitana, patto per la ripartenza: granata a cena con Mezzaroma

Dopo aver incontrato l'assessore comunale allo sport, Caramanno, per definire i dettagli della convenzione d'uso dello stadio Arechi, il co-patron della Salernitana Marco Mezzaroma ha assistito all'allenamento. Poi cena con calciatori e staff tecnico a Montecorvino Rovella.

Patto e ringraziamenti

La proprietà ha molto gradito la rinuncia a 40 giorni di retribuzione, sottoscritta dai calciatori della Salernitana in sede protetta. "Sono uomini con principi ed ero convinto che sarebbero venuti incontro alle esigenze della società - ha detto Mezzaroma - auspicabile ma nulla era scontato, in presenza di una trattativa privata. I calciatori vanno ringraziati perché hanno capito il momento in generale, hanno manifestato disponibilità, sensibilità e gli va dato atto. A volte passa il messaggio dei “mercenari" ma non lo sono assolutamente. E' gente che ci sta con la testa, che corre. Sta a loro raggiungere un obiettivo. Ci sono 30 punti a disposizione, giocheremo 10 finali. Sotto con il Pisa, c'è un obiettivo a portata di mano e vogliamo raggiungerlo". Stralciato dall'accordo il premio promozione. Lo incassarebbe anche Rosina che nel frattempo è in città, fa i tamponi ma resta ai margini del gruppo.

Notiziario

Noie muscolari per Cicerelli e Karo: a rischio per la sfida di sabato (ore 18, porte chiuse) al Pisa. Problemi anche per Micai che non si è allenato. Il portiere dovrebbe stringere i denti ed esserci contro il Pisa. Prove di 3-4-3: Cerci e Kiyine (o Maistro) ai fianchi di Djuric. Di Tacchio scalpita a centrocampo: potrebbe essere preferito a Dziczek.