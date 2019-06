Salerno si tinge di Granata: tifosi, cittadini ed esercenti omaggiano il Centenario

Salerno si tinge di Granata: in attesa della grande festa per il Centenario della squadra cittadina, infatti, grandi e piccini, addobbando balconi, finestre, strade e cortili, in questi giorni, stanno esprimendo la profonda e indelebile passione che li lega alla Salernitana. Lasciando alle spalle problemi e malumori, dunque, i tifosi si riscoprono tutti uniti sotto un'unica bandiera, quella del Cavalluccio che ha incarnato e, nonostante tutto e tutti, incarna un intramontabile sogno sportivo.

Non si fermano al suggestivo mega striscione al Vestuti, ultras e cittadini innamorati della propria città: continuano, infatti, senza sosta, gli allestimenti, dal cuore del centro storico (vedi foto ndr) alla zona orientale, per far battere il cuore granata all'unisono, in occasione del 19 giugno, storica data in cui è venuta alla luce la fede calcistica di Salerno.

La curiosità

Intanto, anche imprenditori ed esercenti prendono parte alla preparazione della festa, adornando le vetrine dei negozi o realizzando omaggi made in Salerno, come il cavalluccio della Fornace Falcone. Aria di attesa, dunque, tra sorrisi e sorprese.