Le maglie granata granata e il cavalluccio che si illumina: ecco la tela di Giuseppe Sica

Mancano poche ore al tanto atteso centenario della Salernitana. I quartieri sono addobbati, compaiono gli striscioni e i tifosi danno libero sfogo alla propria creatività.

La tela

L'artista salernitano Giuseppe Sica, con una grande passione per la squadra della propria città, ha realizzato un'opera, in occasione del centenario, per omaggiare la Salernitana e tutti i tifosi che l'hanno a cuore. Nel dipinto che pubblichiamo, acrilico su tela, delle dimensioni di 90cm x 65cm, ha raffigurato le 3 maglie più rappresentative per lui: la storica prima, indossata nell'anno di fondazione, quella di Marco Di Vaio e compagni e quella di Agostino Di Bartolomei. Sullo sfondo un "100" dorato sovrascritto dal simbolo del cavalluccio che al buio si illumina. "L'obiettivo - spiega l'autore - è festeggiare tutti insieme il tanto atteso centenario. L'opera è destinata a collezione privata".