Centenario Salernitana, la città è in festa: bandierone al Vestuti

Il compleanno del secolo si avvicina e piazza Casalbore, covo del tifo granata si veste con l'abito più bello per onorare la Salernitana. I supporter danno libero sfogo alla fantasia: nastrini, murales, è tutto pronto per festeggiare la centenaria Bersagliera. Stendardi anche nel cuore del centro storico e a Sant'Eustachio.

Il corteo

Il gruppo Nuovo Centro Storico, attraverso un comunicato, ha invitato all'adunata i tifosi. Appuntamento allo stadio Vestuti mercoledì 19 giugno alle ore 18.30 e successiva partenza all'orario simbolico (19.19) con sosta in via Mercanti, ex Corso Umberto I, civico 67, dove la favola della Salernitana ebbe inizio. Arrivo alle ore 21.30 in Piazza della Concordia. Alle 23.30, spettacolo pirotecnico.