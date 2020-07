Trasferta ad Ascoli, ci pensa il bomber granata: Djuric di nuovo in campo

All'ombra del gigante, aggrappata alle spalle del proprio centravanti. Djuric ad Ascoli (da ex) ci sarà: giocherà dal 1'. Dopo aver riposato contro la Juve Stabia - l'allenatore Ventura lo ha impiegato solo per scampoli di derby - l'attaccante bosniaco è pronto a guidare l'attacco della Salernitana nella trasferta da vincere a tutti i costi. Gara in programma alle ore 21, venerdì 10 luglio. Djuric, miglior realizzatore della squadra granata con dieci reti messe a segno, è anche l'autore dell'ultimo gol realizzato dal club dell'ippocampo in trasferta. L'ultimo sigillo, infatti, risale al derby di Benevento. Nelle restanti quattro partite giocate fuori casa, pre e post Covid, la Salernitana non solo ha perso ma non ha mai segnato.

L'emergenza

L'allenatore Gian Piero Ventura dovrà fare i conti con cinque squalificati: saranno assenti il difensore Aya, il regista Dziczek, la mezzala Maistro, l'esterno offensivo Lombardi, la punta Jallow. Jaroszynski ha mal di schiena ma sarà del match. Cicerelli potrebbe essere la novità sulla destra. Se il tecnico decidesse di non rischiarlo dal primo minuto, pronta la soluzione Akpa Akpro con Capezzi in campo dall'inizio.