Salernitana, Cerci accende il lampeggiante: "Adesso vi spiego perché sono infortunato"

"Lesione muscolare al vasto mediale". Alessio Cerci sceglie i social network per fare chiarezza sull'infortunio che lo tiene da tempo in infermeria. C'è anche una vena polemica nei confronti della Salernitana.

Il post

Il calciatore granata scrive: “Dato che non è stata fatta chiarezza, questo è il referto della mia risonanza. Lunedì 2 dicembre durante un allenamento ho subito un colpo molto forte da un compagno. Purtroppo, questo colpo ha causato una lesione importante al muscolo. Ecco il perché del mio stop. Sto facendo di tutto e di più per guarire il più in fretta possibile. Abbiate pazienza, non ho colpe questa volta. Io sono più carico di voi nel voler tornare presto in campo”