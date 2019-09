La Salernitana sfida il Chievo e sogna una notte da protagonista: probabili formazioni

Una notte per sognare da grande. Dopo il tonfo casalingo contro il Benevento e la vittoria in trasferta a Trapani, la Salernitana ci riprova. Allo stadio Arechi, urge battere il Chievo Verona, nel turno infrasettimanale in programma stasera, mercoledì 25 settembre, alle ore 21, per restare nei quartieri altissimi della classifica. Ci sarà anche Gian Piero Ventura. Il tecnico granata, che schiererà Odjer e lascia in ballottaggio Firenze e Maistro sul fianco sinistro di Francesco Di Tacchio, si accomoderà regolarmente in panchina. E' stato accolto, infatti, il suo ricorso avvverso la squalifica che gli era stata inflitta dopo l'espulsione rimediata a Trapani.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Odjer, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Djuric, Giannetti. A disp. Vannucchi, Russo, Lopez, Cerci, Gondo, Kalombo, Morrone, Maistro, Pinto, Dziczek. All. Ventura

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Rigione, Cesar, Brivio; Segre, Esposito, Obi; Vignato; Djordjevic, Meggiorini. A disp. Caprile, Cotali, Pucciarelli, Henrique, Leverbe, Garritano, Rodriguez, Frey, Bertagnoli, Rovaglia, Colley. All. Marcolini

Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo (Marchi/Saccenti). IV uomo: Giacomo Camplone di Pescara