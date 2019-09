Salernitana, l'ottimismo dei tifosi: "Fallito l'aggancio alla vetta ma ci riproveremo"

Un pareggio e tanti rimpianti. La Salernitana non batte il Chievo, stecca l'assalto al primo posto "ma potrà riprovarci, perchè i presupposti ci sono". Ne sono convinti i tifosi granata, che commentano un risultato giudicato comunque positivamente, nonostante le difficoltà palesate nel primo tempo e il "mal di gol" degli attaccanti.

La voce dei tifosi

Mimmo Rinaldi: "Tanti ammoniti un punto guadagnato si poteva cercare di osare di più ma alla fine pari giusto. Ora testa e cuore a Livorno senza l'uomo di maggiore estro (Kiyine) e senza una valida alternativa. La nota stonata di questa squadra è proprio la panchina senza valide alternative soprattutto sulle fasce e in attacco". Giuseppe Spina: "Nessun tiro degli attaccanti. Si pestano i piedi. Abbiamo avuto fortuna nel riaprire la partita". Ciro Troise commenta: "Pareggio prezioso considerato che il primo tiro verso la porta, rigore escluso, è stato fatto al minuto 47. Squadra da puntellare. Ventura dovrà farsi valere nel corso della prossima sessione di mercato". Per Paolo Toscano, invece, ”finalmente comincia a vedersi anche il gioco. Dopo una brutta mezz’ora, la Salernitana si è svegliata ed ha giocato una bella partita. Peccato per questi due punti persi". Antonio Positano: "Buona partita ed in particolare un buon secondo tempo. Meritavamo di vincere e si vede sempre più la mano del tecnico Ventura. Costruiamo gioco da dietro e lo facciamo sempre meglio. Questa sera un buon centrocampo ed un Di Tacchio che ha costruito buone trame. Secondo me siamo sulla strada giusta. Forza granata". "Nonostante gli evidenti limiti di gioco e la scarsa incisività in attacco, navighiamo nei piani alti della classifica - analizza Mario De Rogatis - Guardiamo, quindi, il bicchiere mezzo pieno, senza pensare in grande. C'è ancora tanto da lavorare!".

La segnalazione

Molti tifosi lamentano difficoltà nell'ascolto dei cori della curva Sud, "complice - scrivono e ci segnalano - il mancato potenziamento dell'impianto di amplificazione". E ancora: " Molti tifosi si lamentavano o improvvisavano canzoni sull'anello superiore perché quelle del lanciacori non si sentivano. Altro che Universiadi... la situazione è peggiorata".