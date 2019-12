Salernitana, il virus non dà tregua: altri due giocatori con la febbre

Un'altra vigilia da bende e cerotti per la Salernitana. Neppure il tempo di svuotare l'inferemeria (restituiti a Ventura Jaroszynski, Firenze e Giannetti reduci dalla febbre, più Migliorini dopo il turno di squalifica) che hanno dovuto prendere tachiprina anche Karo e Odjer.

La trasferta

L'assenza di Karo costringerebbe l'allenatore Gian Piero Ventura - quattro sconfitte nelle ultime quattro trasferte, quattro punti nelle ultime quattro partite - a ridisegnare la difesa, utilizzando a destra Kalombo. In attacco, Djuric potrebbe rilevare Jallow. Nel frattempo è cominciata la prevendita per assistere alla partita di Cittadella, in programma il 7 dicembre allo stadio Tombolato. Il costo del biglietto è 14 euro.

La foto che pubblichiamo è di Nicola Ianuale, tratta dal sito ufficiale della US Salernitana 1919.