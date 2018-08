Salernitana: clamorosa esclusione nella lista over

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di seguito l’elenco dei calciatori inseriti nella lista Over 23: Micai, Russo, Perticone, Schiavi, Gigliotti, Bernardini, Migliorini, Pucino, Vitale, Bellomo, Di Gennaro, Di Tacchio, Akpa Akpro, Castiglia, Mazzarani, Bocalon, Djuric, Vuletich.

Nel pomeriggio di ieri, con una nota apparsa sul sito web ufficiale del club granata, la Salernitana ha ufficializzato la lista dei calaciatori "over 23" sulla quale intende puntare per il girone d'andata dell'attuale stagione agonistica. Le sorprese non sono mancate, ma andiamo con ordine. A destato scalpore, e non poco, l'inattesa esclusione dalla lista dell'ex capitano granata Alessandro Rosina, il cui contraltare è stato l'inserimento quasi paradossale di Bellomo, in odor di cessione nelle serie inferiori, al pari di Mazzarani, il quale figura regolarmente tra gli atleti disponibili nonostante Colantuono lo consideri una seconda se non addirittura terza scelta. Prima che la notizia avesse il crisma dell'ufficialità, il dg Fabiani aveva fatto già sapere al calciatore e al suo entourage la volontà della società di non puntare più sulle sue prestazioni, sancendo di fatto una nuova e forse insanabile frattura tra le parti. Nelle pieghe di questa vicenda, è difficile non evidenziare la gestione approssimativa dell'atleta, detentore tra l'altro di un ingaggio importante per la categoria e legato contrattualmente al club di Lotito e Mezzaroma per altri due anni. Ci sarebbero stati i tempi e le modalità giuste per risolvere la grana a tempo debito, ciò nonostante si è dovuti giungere alla rottura, rinunciando arbitrariamente ad un patrimonio tecnico non più di primissimo ordine, ma che sarebbe potuto tornare molto utile durante la stagione, nonostante la folta concorrenza.

Nelle more, da segnalare anche l'esculsione dalla lista degli "over 23" di Franco Signorelli, il quale ha ancora qualche giorno di tempo per trovare una soluzione in extremis in terza serie, per evitare di rimanere inattivo da qui al prossimo mese di gennaio.