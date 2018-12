Colantuono verso le dimissioni, inizia la corsa per la sostituzione del mister della Salernitana: i papabili

I rumors hanno già dato per certa la notizia: Colantuono, mister della Salernitana, darà le dimissioni. Avrebbe deciso nella notte, ma si attende l'ufficialità. La squadra è a San Gregorio Magno in ritiro punitivo. L'allenamento di oggi, dunque, dovrebbe dirigerlo Beni, vice di Colantuono.

E' corsa contro il tempo per la sostituzione (il 23 dicembre si gioca in casa contro il Foggia ndr). Tra i papabili, Gallo, Calori e Cosmi e Camplone, peraltro presente, quest'ultimo, probabilmente da "spettatore interessato" sugli spalti, nelle ultime trasferte della Salernitana a Cittadella e a Carpi, ma non sono esclusi nomi a sorpresa. Ore di febbrile consultazione tra il DS Fabiani ed i co-patron Lotito e Mezzaroma. Lunedì, dopo la sconfitta di Carpi, mentre i calciatori rientravano a casa per ritirare gli effetti personali e quindi prepararsi per il ritiro, Fabiani incontrava Colantuono ad Anzio. Poi, il ribaltone nella notte.

In aggiornamento