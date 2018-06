99 anni e neppure una ruga: buon compleanno Salernitana

La targa dice tutto: "parla" al cuore, apre lo scrigno dei ricordi, ci riporta alla Salernitana dei pionieri. "Via Piazza d'Armi, campo sportivo, primo campo da gioco ufficiale della U.S Salernitana dal 1920 al 1931". I tifosi della Salernitana, l'associazione 19 giugno 1919 che ha fortemente voluto questo momento e gesto simbolico, una delegazione del Comune di Salerno (Sindaco Enzo Napoli, Assessore allo Sport Caramanno) e del club granata hanno fatto tappa stamattina a Torrione, per la cerimonia inaugurale che ha aperto i festeggiamenti in onore del 99° compleanno della Salernitana, Sua Maestà, come la chiamano i tifosi. A San Pietro in Camerellis, scoprimento targa ricordo delle prime amichevoli disputate dalla squadra. La giornata a tinte granata proseguirà nel pomeriggio: corteo degli ultras alle ore 18, cori e sventolio delle bandiere, una grande festa per la Salernitana e della salernitanità che coinvolgerà tutte le famiglie e che proseguirà alla spiaggia di Santa Teresa con lo spettacolo pirotecnico e l'area giochi per bambini.