Salernitana: con la B a 19 squadre il club annuncia novità sulla 'Campagna Abbonamenti'

L’U.S. Salernitana 1919, preso atto della modifica al format del campionato che prevede 18 incontri casalinghi per la stagione 2018/2019 e rispettando quanto previsto dai Termini e Condizioni Generali dell’ Abbonamento (art. 3, paragrafo C), comunica che tutti gli abbonamenti venduti avranno validità per n. 18 gare di cui 17 gare interne di campionato e un’amichevole casalinga che si svolgerà nel corso della stagione sportiva in data da definirsi. La Società si riserva una sola partita di campionato per la “Giornata granata” in cui gli abbonamenti non saranno validi.

Con questa nota, apparsa nella tarda mattinata di oggi, il club granata ha inteso chiarire alcuni aspetti inerenti alla campagna abbonamenti, alla luce del nuovo format del campionato cadetto. La società ha annunciato infatti che i carnet già emessi saranno validi solo per 18 gare (17 di campionato oltre ad un'amichevole da definire) e non per 19 come previsto precedentemente alla sottoscrittizione dell'abbonamento. Un atto questo per per ovviare alla riduzione di impegni agonistici essendo venute a mancare ai nastri di partenza del campionato ben 3 squadre. Tale decisioni però hanno però fatto storcere il muso - e non poco - alla torcida granata, che, oltre a non gradire più di tanto l'idea di avere come compensazione un'amichevole dal dubbio valore tecnico, hanno trovato pretestuoso la riserva della società sulla "giornata granata".

Sui social, in particolare modo sulla pagina Fan di Facebook della Salernitana, sono fioccate le critiche di tanti tifosi indispettiti dall'atteggiamento della proprietà. Tra questi anche il nostro Gianfranco Iuliano, ospite fisso della rubrica di SalernoToday "La Voce dei Tifosi": "Onestamente non è per la differenza di qualche euro, in ogni caso l’abbonamento l’avrei fatto lo stesso. Già una partita sostituita con un’amichevole mi faceva storcere il naso, ora pure la giornata granata? Ciò mi fa capire quanto questa società non abbia rispetto per chi, come me, ha fatto l’abbonamento il 20 luglio, dando piena fiducia alla squadra, senza che ci fossero stati i vari importanti acquisti. Ma d’altronde si sa, SIGNORI SI NASCE!" . Scontento anche Francesco Mainieri: "Sarebbe bastato non inserire anche la giornata granata e avremmo evitato polemiche inutili".