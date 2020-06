Salernitana, prove di rinnovo contrattuale con due giocatori

Prove di rinnovo contrattuale con due giocatori della Salernitana. Si tratta dei difensori Valerio Mantovani e Thomas Heurtaux. Il direttore sportivo Angelo Fabiani ha fissato in agenda un appuntamento con il procuratore del francese, previsto entro il fine settimana.

I dettagli

I calciatori sono a scadenza di contratto. Il vincolo che li lega al club fino al 30 giugno sarà, però, prolungato e non si tratterà solo di un'appendice neccssaria a coprire l'eccedenza della stagione sportiva, che proseguirà fino al 20 agosto, come da delibera dell'Assemblea di Lega B. Per Heurtaux, che ha giocato l'ultima partita il 7 marzo a Perugia, è pronto il rinnovo per un anno con opzione. Mantovani, adesso tirato a lucido e smanioso di mettersi in mostra dopo il lungo infortunio al gluteo e l'intervento chirurgico al quale si è sottoposto in Finlandia, è pronto a firmare un contratto pluriennale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Foto tratta dal sito ufficiale US Salernitana 1919