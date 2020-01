La Salernitana deposita il contratto di Aya: prestito con obbligo di riscatto

L’U.S. Salernitana 1919 ha raggiunto l’accordo con l’A.C. Pisa 1909 per il trasferimento a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto ,del difensore Ramzi Aya. Il calciatore di 30 anni indosserà la maglia numero 18 ed è a disposizione per la prossima gara casalinga contro il Cosenza, in programma per le ore 18 di sabato 25 gennaio.