Salernitana in trasferta a Crotone: i convocati dell'allenatore Ventura

Occorrerà una fame da "squalo", prendendo in prestito per una notte il soprannome dei prossimi avversari, che sono ad un passo dalla Serie A. Reduce dalla (convincente) vittoria casalinga ottenuta allo stadio Arechi contro il Cittadella, la Salernitana prova a dare un calcio al tabù trasferta e viaggerà in pullman (dialogo in corso con COSAT, per il saldo delle spettanze) verso Crotone.

La lista dei convocati

Al termine della rifinitura mattutina, l'allenatore Gian Piero Ventura ha diffuso la lista dei convocati. Assenti il centrocampista polacco Dziczek per infortunio, l'attaccante Cerci, il difensore Mantovani.

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Galeotafiore, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Kiyine, Lombardi, Maistro;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.

L'allenatore Gian Piero Ventura non ha svolto la conferenza stampa pre gara. Le sue parole sono state affidate al sito ufficiale della Salernitana.

Parla mister Gian Piero Ventura alla vigilia di Crotone