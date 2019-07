Coppa Italia, debutto l'11 agosto: per la Salernitana c'è aria di derby

E' stato definito il tabellone della Coppa Italia con gli incroci. La Salernitana scenderà in campo allo stadio Arechi l'11 agosto contro la vincente di Catanzaro-Casertana.

Ordine pubblico

Se la Salernitana dovesse incrociare i falchetti di Terra di Lavoro, dunque nel derby con la Casertana, si profilerebbe all'orizzonte una partita ad alto rischio ordine pubblico, una gara che la Questura dovrebbe tenere sotto stretta osservazione, però impossibilitata a farlo con largo anticipo. Il turno preliminare dal quale verrà fuori l'avversaria della Salernitana sarà disputato, infatti, ii 4 agosto. Grande fermento a Salerno, curiosità e attesa a Salerno.

Manto erboso

Una ipotesi da valutare è la possibilià di una inversione di campo per le attuali condizioni del manto erboso dello stadio Arechi, che ha ospitato le Universiadi ed è oggetto in queste ore di lavoro di maquillage (trasemina e rizollatura in alcuni punti).