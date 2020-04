Gli scherzi di Micai, la diretta del capitano: il mondo granata al tempo del Covid

Dirette social, corse nel garage per tenersi in forma e tanta autoironia. Le giornate dei calciatori granata, al tempo del Covid-19, trascorrono serene ma anche "impegnate", cioè piene di solidarietà. il portiere Micai, che ha effettuato tre donazioni indirizzandole alla Regione Campania, Puglia e Lombardia, ha pubblicato su instagram una foto che lo ritrae mentre rinvia il pallone in modo sbilenco. Segue un messaggio autoironico: "Non ricordo se questo rinvio sia finito in tribuna o nei Distinti". I tifosi della Salernitana gli hanno risposto con affetto: "Sappi che in questo momento ci mancano anche quelli".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La diretta

Il centrocampista Di Tacchio, invece, ha partecipato ad una diretta instagram, una intervista coordinata dall'ufficio stampa del club. Simpaticamente sbeffeggiato dalle incursioni social dei compagni di squadra Kiyine, Billong, Heurtaux e anche dall'ex compagno Antonio Zito, il capitano della Salernitana ha elogiato l'allenatore Gian Piero Ventura ma ha anche chiarito le proprie intenzioni per il futuro: "Voglio restare a Salerno fino alla scadenza del contratto". Il suo vincolo contrattuale scade nel 2021. Sono a scadenza di contratto, invece, Rosina, Russo, Heurtaux, Curcio e Mantovani. Quest'ultimo compie oggi, sabato 18 aprile, 24 anni.